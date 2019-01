Italia in Comune, il ‘partito’ dei sindaci mette radici anche in Molise

Italia in Comune, il partito dei sindaci che conta oltre 400 amministratori locali, annuncia un nuovo percorso politico anche in Molise. I dettagli saranno spiegati nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Campobasso venerdì 18 gennaio alle ore 16,30 all’enoteca Bibenda (via Principe di Piemonte 131/A – Complesso Piramidi).

Interverranno alla conferenza Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune e sindaco di Cerveteri, Dario Nanni, coordinatore di IIC di Roma e Provincia e Pino Libertucci, consigliere comunale di Campobasso.

“Italia in Comune avvia un percorso in una regione strategica come il Molise e lo fa insieme a Pino Libertucci, stimato consigliere comunale a Campobasso. Riportare le competenze dei territori al governo è l’obiettivo di Italia in Comune – afferma Alessio Pascucci – e siamo convinti che questa sia l’unica strada percorribile per sconfiggere i populismi e costruire un’alternativa seria, fondata sulle competenze e sui reali bisogni dei territori che solo chi amministra gli enti locali puó conoscere e rappresentare”.

“Pino Libertucci, per la sua storia e le battaglie sostenute in questi anni al fianco dei territori che rappresenta è per Italia in Comune l’esempio di classe dirigente sul quale vogliamo ricostruire il nostro Paese”, afferma Dario Nanni, dirigente di IIC.