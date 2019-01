Il secco nel sacco trasparente e la differenziata vola oltre l’80 per cento

Ottimi risultati per una particolare iniziativa sulla raccolta differenziata partita lo scorso 8 gennaio nel Comune di Montefalcone nel Sannio tramite la campagna di informazione per il conferimento del secco residuo nel sacco trasparente. Vietato quindi l’utilizzo del sacco nero per conferire un qualsivoglia tipo di rifiuto, specie per il rifiuto indifferenziato.

A Montefalcone del Sannio la ditta ZuWa Servizi Ecologici di Castelmauro già nei primi 5 mesi dall’avvio del porta a porta ha ottenuto percentuali elevate di raccolta differenziata (media in 5 mesi del 81% di rifiuti differenziati) con un quantitativo di secco pro-capite di circa 42 kg/ab anno, senza invidiare niente anche ai comuni più virtuosi del territorio nazionale.

L’obiettivo del 2019 è aumentare la percentuale ed abbassare il quantitativo di secco residuo pro capite per poter ambire ai primi posti nella classifica nazionale dei comuni ricicloni che vede la premiazione a Roma dei comuni più virtuosi da parte del Ministero dell’Ambiente.