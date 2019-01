Non fu l’incendio innescato al portone laterale del convitto ‘Mario Pagano’ a provocare l’arresto cardiocircolatorio del custode dell’istituto. A distanza di circa tre anni dall’episodio che provocò sgomento in tutta la città capoluogo, è caduta l’accusa più pesante per l’unico imputato, Luca M., incastrato dalle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza in dotazione alla Banca d’Italia e ad alcuni negozi presenti nelle vicinanze di corso Bucci.

Il 40enne, che all’epoca era un impiegato delle Poste in Emilia Romagna ed era tornato a Campobasso per qualche giorno di vacanza, venne indagato all’indomani del rogo scoppiato il 2 aprile 2016.

Non dovrà più rispondere di omicidio colposo: a deciderlo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso Veronica D’Agnone, che ha accolto le tesi sostenute dalla difesa dell’uomo rappresentata dall’avvocato Maria Assunta Baranello, e ancora prima pure dal pubblico ministero. All’indomani della chiusura delle indagini, infatti, la Procura aveva già ipotizzato la mancata correlazione tra la morte del custode e l’incendio.

Il 40enne dunque dovrà rispondere solo del reato di incendio doloso.

Si conclude così una prima parte della vicenda processuale iniziata circa due anni e mezzo fa, dopo la morte il custode del convitto ‘Mario Pagano’, Domenico De Maria 58 anni, stroncato da un infarto mentre cercava di spegnere le fiamme dell’incendio.

Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri, Luca M. aveva appiccato le fiamme ai sacchi della spazzatura poggiati davanti al portone laterale della scuola, in corrispondenza dell’ala che ospitava all’epoca 50 ragazzi. In quel momento gli studenti dormivano nelle loro camere. E Domenico De Maria, spaventato, nello sforzo di spegnere le fiamme per salvare la vita hai ragazzi, venne stroncato da un infarto. Una morte improvvisa che ora, stando anche alle decisioni del gip, non venne direttamente causata dall’incendio.