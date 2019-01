Il molisano Servillo convocato nella Nazionale italiana di freccette

Il molisano Danilo Servillo, già campione italiano di Soft Dart 2018 nella categoria singolo/maschile B lo scorso 20 settembre a Caorle, in provincia di Venezia, è stato convocato nella Nazionale italiana di freccette.

Lui e gli altri nove componenti della squadra Nazionale saranno presentati ufficialmente domenica 13 gennaio, alle ore 19, sul palco della Fiera Bolzano, in occasione della premiazione della Finale del Campionato a squadre 2018/2019.

I dieci campioni di freccette si prepareranno per essere pronti al Campionato Europeo 2019 E.D.U. (European Dart Union) che si disputerà a Caorle (Venezia) dall’8 al 14 giugno 2019.

Il gioco con il quale dovranno cimentarsi gli sportivi è il 501. Vince il set chi, partendo da 501 appunto, riesce ad arrivare per primo a zero sottraendo al punteggio iniziale quello che si ottiene mettendo a segno le tre freccette a disposizione per ogni tiro. La partita si vince al meglio dei tre set.

Danilo Servillo di Casacalenda ha scoperto questa sua passione per le freccette nel bar di famiglia dove lavora e dove, da qualche anno, ha fatto sistemare due postazioni di gioco e coinvolto anche altri amici, oltre al padre, nella pratica di questo sport.

“Sono molto orgoglioso di essere diventato componente della Nazionale – dice Danilo Servillo – sono il primo molisano che raggiunge questo prestigioso traguardo. Spero di essere all’altezza della situazione. Porterò un pezzo di Casacalenda e del Molise nella Nazionale e darò il massimo per ottenere ottimi risultati. Ringrazio tutti i miei sostenitori ed in particolare la mia famiglia.”