Il Campobasso ‘trasloca’: col Santarcangelo si gioca alle 14 a Trivento. Biglietti solo per 250 tifosi

Campobasso-Santarcangelo si giocherà domani pomeriggio alle ore 14 sul neutro di Trivento. La decisione è arrivata in mattinata, dopo l’ok ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Uno spostamento di campo reso necessario vista l’impraticabilità del terreno di gioco di Selvapiana dopo le nevicate degli inizi di gennaio, quando la sciabolata artica ha interessato il Molise.

Ci saranno delle restrizioni nell’accesso al campo: potranno assistere alla gara solo 250 tifosi e gli abbonamenti non saranno validi. Il tagliando avrà un costo unico di 10 euro.

Ad ufficializzarlo il club in una nota: “Non potranno essere venduti più di 250 tagliandi agli spettatori, di cui il 10% destinato al settore ospiti. ll biglietto avrà il prezzo unico di 10 euro. La società invita gli abbonati che avranno acquistato il tagliando a conservarlo, in quanto saranno predisposte comunicazioni nei prossimi giorni

La prevendita sarà organizzata presso i consueti punti vendita, entro le ore 11 di mercoledì 16 gennaio. Non sarà possibile acquistare il tagliando direttamente all’Acquasantianni di Trivento, si invitano pertanto i tifosi di presentarsi ai cancelli muniti di biglietto”.

Questi i punti vendita: Bar Centrale di piazza Vittorio Emanuele II, 35; Antica Tabaccheria Tizzano, piazza G. Pepe, 41; Agenzia Intralot di via XXV Aprile, 25; – Agenzia Intralot di via G. Carducci, 4; Agenzia Snai di via F. Pietrunto, 23; Agenzia GoldBet CB in via G. Garibaldi, 177; Bar Crigiu in via U. Petrella 20.

I rossoblu si stanno allenando a San Bartolomeo in Galdo e hanno tutta l’intenzione di non fermare la serie di risultati utili consecutivi salita a sette match di fila. I Lupi dunque ‘traslocheranno’ anche domani. Appuntamento in contrada Acquasantianni.