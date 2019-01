I Lupi ‘emigrano’ in Abruzzo: allenamenti a Francavilla per l’anticipo di sabato 12 gennaio

Sabato scorso hanno provveduto a rimuovere la coltre di neve dallo stadio di contrada Selvapiana ‘armati’ di pale e guanti. Nonostante ciò, i Lupi sono ‘emigrati’ comunque. Probabilmente perchè le nevicate potrebbero proseguire nei prossimi giorni.

Per questo la società ha deciso di ‘spedire’ mister Bagatti e la squadra in Abruzzo: da oggi, 7 gennaio, Danucci e soci hanno iniziato gli allenamenti a Francavilla, prossima avversaria del Campobasso calcio nella seconda giornata del girone di ritorno. Si giocherà in anticipo sabato 12 gennaio alle ore 14 e il tecnico rossoblù potrà contare sulla ‘truppa’ al completo. O quasi: l’unico assente sarà lo squalificato under Antonelli.

Per i Lupi è stata una sosta lunghissima, non solo per le vacanze di Natale: domenica 6 gennaio, infatti, la neve ha costretto il rinvio del match con la Sangiustese valido per la prima giornata del girone di ritorno.

Non è stato l’unico rinvio: il maltempo ha fatto slittare pure la ‘Notte rossoblù’ e l’estrazione della lotteria (in programma sabato 12), le due iniziative organizzate dall’associazione Passione Rossoblù.

(foto: pagina Facebook Ss Campobasso)