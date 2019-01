Hammers inarrestabili: sesta vittoria consecutiva contro Zona Orientale Salerno

Così come si era concluso il 2018, ovvero con un filotto di tutte vittorie nel girone d’andata, si apre anche il 2019 degli Hammers in serie C2.

La squadra di coach Sommella, chiamata a espugnare il Manganelli di Avellino nella prima gara del girone di ritorno contro la Zona Orientale Salerno, non ha deluso le aspettative e sotto una pioggia scrosciante e continua, ha incamerato una nuova vittoria, per 10 a 0, contro i salernitani.

I granata padroni di casa si sono dimostrati ancora una volta una squadra combattiva capace di rendere dura la vita a qualunque avversario, ma i campobassani con due mete, una di Valente e una di capitan Fatica, hanno portato a casa la sesta vittoria consecutiva su altrettanti incontri disputati e domenica prossima viaggeranno alla volta di Telese per affrontare i Draghi di casa nella seconda giornata di ritorno.

Per quanto riguarda gli altri impegni domenicali che vedevano protagoniste le compagini delle categorie giovanili degli Hammers, nella prima giornata di andata del campionato under 16 di rugby, i piccoli martelli della società campobassana se la sono giocata fino alla fine in trasferta contro i Normanni.

Il risultato finale di 29 a 22 a favore dei campani, la dice tutta su quanto sia stata equilibrata questa gara.

Ora per la squadra di coach Fatica, testa al prossimo impegno, contro il IV Circolo Benevento, domenica prossima 27 gennaio, sempre in trasferta.