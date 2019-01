Indivisabile,

Salvini col pigiama

no, non lo immagino!

Andri210119 Parafrasi = poesia, non come luogo comune e retorica che puzza di muffa, ma continua ricerca di neologismi con necessaria discesa negli abissi del dizionario della lingua italiana. Da indivisibile ad “indivisabile”, ovvero l’abilità di Salvini con la divisa, forse solo per questo Matteo è diventato un ministro della repubblica italiana.