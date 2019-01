Guasto alla caldaia riparato, si torna a scuola alla Magliano

Ritorno in classe come da programmi domani mattina 11 gennaio per gli alunni della scuola Secondaria di primo grado ‘Magliano’ di Larino che sono rimasti a casa negli ultimi due giorni a causa di un guasto a una delle caldaie del plesso di via Cuoco.

Un guasto che aveva spinto il sindaco Pino Puchetti a emanare un’ordinanza di chiusura della scuola, visto che la temperatura non era idonea allo svolgimento delle lezioni scolastiche.

I tecnici hanno riparato il guasto e l’impianto è tornato a funzionare, secondo quanto riporta il Comune su Facebook. Domani quindi riprendono le lezioni regolarmente.