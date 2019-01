Gelo nelle campagne, raccolti a rischio. Trattori come spalaneve contro l’isolamento

Trattori come spalaneve per allontanare lo spauracchio delle gelate che possano mettere a rischio i raccolti. È l’iniziativa lanciata da Coldiretti Molise per far fronte all’ondata di freddo, dato che l’ondata di maltempo sta causando non poche preoccupazioni ad agricoltori e allevatori molisani. Con temperature che, nel giro di poco, sono calate anche di 10 gradi, portando gelo e neve, il pericolo maggiore adesso è per verdure e ortaggi coltivati all’aperto. A preoccupare, tuttavia, è anche la situazione negli allevamenti, dove i capi sono impreparati al grande freddo.

“Nelle nostre campagne – sottolinea il direttore della Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – con temperature sotto lo zero sono a rischio le coltivazioni invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli; ma lo sbalzo termico improvviso ha avuto inevitabilmente un impatto negativo anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. Il conto per l’agricoltura – continua il direttore – potrebbe salire in misura esponenziale perché con le temperature di molti gradi al di sotto dello zero, per più giorni, rischiano di essere compromesse anche le colture arboree (frutteti e uliveti, ndr) già decimate a causa dell’ondata di gelo di Burian lo scorso anno”.

In questa situazione di difficoltà molti agricoltori hanno dato la loro disponibilità ad intervenire con i propri trattori, come spalaneve, per pulire le strade e per spargere il sale contro il pericolo del gelo. “In questi casi – sottolinea Coldiretti Molise – i mezzi agricoli sono un validissimo strumento per consentire la circolazione, specie nelle aree più interne e montane, difficili da raggiungere, evitare l’isolamento di case e aziende e garantire le consegne di prodotti deperibili come ad esempio il latte”.

“Purtroppo – conclude Coldiretti Molise – siamo di fronte all’ennesima anomalia dopo un 2018 segnato da un andamento climatico estremo con caldo, siccità alternati a violenti temporali e gelo che hanno causato danni di oltre un miliardo e mezzo all’agricoltura”.