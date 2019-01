Furto di cimeli della seconda guerra mondiale, arrestato sindaco molisano

Nel 1944 Cassino è stato teatro di una delle battaglie più violente della seconda guerra mondiale. A testimoniare la storia ci sono cimeli e residuati bellici di cui la zona è ricca e conservati in alcuni casolari. Oggetti che devono aver fatto gola ai due imprenditori arrestati dai Carabinieri. Uno di loro è anche il sindaco di Conca Casale, piccolo centro vicino a Venafro.

I due sono stati pizzicati in flagranza dai militari che avevano cominciato a sorvegliare più attentamente i casolari sulle montagne di Terelle, una frazione di Cassino. Alcuni cittadini avevano denunciato i furti di materiale bellico e storico. Le abitazioni, secondo quanto riferito dagli organi di informazione ciociari, vengono chiuse nel periodo invernale dai proprietari che vi tornano d’estate. In quelle stanze vengono conservati cimeli risalenti alla battaglia di Cassino. Oggetti di valore storico, oltre ad essere memoria di una delle pagine più drammatiche della storia dell’Italia del Novecento.

Poi qualcuno ha iniziato a notare gli ammanchi e si è rivolto alle forze dell’ordine. Per scoprire i ladri i Carabinieri hanno iniziato una serie di appostamenti. Ed è in questo modo che sono stati incastrati il primo cittadino di Conca Casale e il suo complice, fermati e arrestati. In base a quanto riferito dai militari, i due appassionati della Seconda Guerra Mondiale e della Battaglia di Montecassino sono stati trovati diversi reperti storici in loro possesso probabilmente provento di furto.

La notizia sta facendo scalpore in Molise dal momento che Luciano Bucci, oltre ad essere il sindaco del piccolo centro del Venafrano, è direttore del museo Winter Line nato “per preservare la memoria dei tragici eventi che colpirono le nostre zone nell’inverno ’43-’44 durante la seconda guerra mondiale”, come si legge anche sulla sua pagina Facebook. Ovviamente sgomenti i residenti di Conca Casale.

Il sindaco e l’imprenditore sono stati rimessi in libertà dopo l’udienza di convalida degli arresti essendo entrambi incensurati.

(foto archivio)