Furti in città. Ieri sera sparito un motorino lasciato davanti al garage

Ancora furti a Termoli, dove diversi cittadini lamentano una nuova impennata del fenomeno criminale che vede come bersaglio anche veicoli malmessi. È successo nel parcheggio dell’ospedale dove è stata portata via una Fiat Panda malconcia e ultra-datata, con 30 anni di vita alle spalle. Il sospetto è che questa tipologia di furto serva per procacciarsi pezzi di ricambio sul mercato nero delle carrozzerie. Non solo auto, ma anche scooter. È il caso accaduto nelle case popolari di via dei Ginepri, sempre a Termoli. La sorella della vittima, un ragazzo che abita lì, lamenta l’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine e la facilità con la quale ieri sera poco prima delle ore 21 i ladri si sono impossessati del motorino parcheggiato davanti il garage.