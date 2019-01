Furgone in retromarcia centra bus dei servizi sociali, tanta paura per sei ragazzi

Un furgone in uscita dall’Istituto industriale ‘Majorana’ di Termoli ha urtato violentemente il mini autobus dei servizi sociali della Misericordia questo pomeriggio 21 gennaio. Il fatto è accaduto in via Bari, strada che affianca l’Itis, all’interno del quartiere di Porticone. Il furgone bianco, un Ford Transit vecchio modello, stava procedendo in retromarcia dall’interno del plesso e non ha visto arrivare il mini bus adibito al trasporto di bambini e diversamente abili.

Lo scontro è stato molto forte, tanto che il Transit ha spaccato i vetri del lato destro del bus e li ha sparsi sull’asfalto. Tanta paura per i sei ragazzi che viaggiavano sul mezzo della Misericordia e che erano appena rientrati da San Giacomo degli Schiavoni. I ragazzi, per fortuna, non sono rimasti feriti e sono stati trasferiti su un altro mezzo della Misericordia per essere riportati a casa.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e per accertare le responsabilità.