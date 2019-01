I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera, poco prima delle ore 22, in via Mattei a Termoli per il rogo di un furgone bianco le cui cause sono al vaglio della squadra specializzata in incendi. Si sospetta, tuttavia, un incendio di natura accidentale. Ma le fiamme hanno acceso, metaforicamente, i riflettori su quel veicolo, lasciato sul ciglio della strada che costeggia dal retro l’ex Zuccherificio del Molise da diverse settimane.

Questa mattina, dopo le segnalazioni, i carabinieri di Termoli si sono recati sul posto e hanno avviato una indagine per risalire al proprietario dalla targa del mezzo. L’uomo, che non risiede in zona, ha ammesso di aver abbandonato il furgone nell’attesa di farlo rottamare perchè, in seguito a un guasto meccanico, non è più ripartito. Per settimane il furgone è rimasto fermo al lato della strada, notato da diversi pendolari e cittadini che percorrono la strada tra la 87 e lo svincolo di Portocannone con frequenza giornaliera.

Stamattina gli stessi hanno scoperto, osservando la parte anteriore annerita e ridotta a carcassa, che il mezzo era stato bruciato. Si è pensato a un episodio collegato alla criminalità, se non altro per la stranezza della dinamica. Ma così non è. I militari dell’Arma infatti hanno rintracciato il proprietario, verificando che il furgone non era stato rubato nè usato per mettere a segno ipotetici colpi. Hanno ovviamente chiesto la sua rimozione, che dovrebbe avvenire a breve.

Intanto il commissariato, intervenuto nella notte con i Vigili del fuoco per l’incendio, sta portando avanti una indagini separata sul rogo.