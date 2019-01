Il magistrato della Procura della Repubblica di Larino Ilaria Toncini ha disposto l’esame autoptico per chiarire in via definitiva le cause della morte di Donatella Di Stefano. Ieri sera, al termine della ricognizione cadaverica che si è svolta nell’obitorio del San Timoteo, la decisione di procedere con ulteriori accertamenti soprattutto per fugare ipotesi diverse rispetto al gesto volontario che resta, al momento, praticamente una certezza per gli inquirenti.

La donna originaria di san Giuliano di Puglia e residente da alcuni mesi a Montenero di Bisaccia con un compagno stroncato da un infarto lo scorso venerdì si sarebbe tolta la vita ingerendo acido muriatico e lasciandosi cadere nel dirupo a ridosso della grotta della croce, una insenatura rocciosa nella zona dei calanchi che fa anche da scenario alla Passione Vivente e si trova a poca distanza dal cimitero, dove riposa il fidanzato di Donatella, Gino, seppellito sabato scorso.

Il corpo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco con i cani da fiuto nel pomeriggio di mercoledì, dopo due giorni di intense ricerche per le quali ci si è avvalsi oltre che delle unità cinofile anche di un elicottero.

La ricostruzione dei carabinieri è lineare, ma anche per necessità burocratiche e di procedura il pm ha deciso per l’autopsia. L’incarico dovrebbe essere conferito a ore, affidato come di prassi a uno dei medici dell’Istituto di medicina legale di Foggia. Ma l’autopsia non ci sarà prima della prossima settimana. I funerali di Donatella Di Stefano dunque slittano. La salma resta a disposizione della magistratura nell’obitorio dell’ospedale adriatico.