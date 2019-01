Freddo in un’aula in via Po, Comune dispone riscaldamento H24 della scuola

Disagi a causa del freddo questa mattina 11 gennaio in una delle aule della scuola Primaria di via Po, di fronte alla chiesa di San Pietro a Termoli. L’impianto di riscaldamento del plesso scolastico del II Circolo infatti continua a dare problemi, essendo piuttosto vecchio.

Stamane però mentre gran parte della scuola era riscaldata, c’era un’aula in cui i termosifoni non funzionavano a dovere. E’ stato quindi richiesto un intervento tecnico da parte della ditta che gestisce gli impianti termici comunali, ma al tempo stesso il Comune di Termoli ha chiesto una modifica per consentire un migliore riscaldamento del plesso.

La richiesta è di tenere accesi i riscaldamenti per l’intero arco della giornata, un lasso di tempo ben maggiore rispetto al normale, da oggi e fino a che non sarà cessato il picco di freddo in atto su Termoli, così da tenere le aule al caldo e consentire un ottimale svolgimento delle lezioni scolastiche.