Freddo artico sul Molise, arriva la neve. Fiocchi a Campobasso e nel Fortore, mezzi allertati

Puntualissima, esattamente come da previsioni degli esperti meteo, la neve sta arrivando in Molise anche a quote più basse della montagna, dove la coltre bianca ha già interessato le principali località sciistiche a cominciare da Campitello Matese, coinvolta tra San Silvestro e capodanno da una nevicata record durata oltre 10 ore.

Ma i fiocchi hanno fatto la loro comparsa nel pomeriggio di oggi 2 gennaio anche a Campobasso, dove per domani in modo particolare è attesa una perturbazione più consistente a carattere nevoso, e nella zona del Fortore. L’immagine risale alle 15 e 30 del 2 gennaio e mostra la prima vera della stagione tra Bonefro e Casacalenda. Comincia a nevicare anche a Castelmauro e nelle località più interne del Molise.

In serata è attesa neve anche nell’hinterland di Termoli, da Guglionesi a Montecilfone a Palata. E cominciano a scattare nei vari Comuni i piani antineve, con la mobilitazione dei mezzi di proprietà di ditte locali per quanto riguarda i centri abitati, che per l’occasione vengono convertiti in spazzaneve e spargisale. Mobilitata anche l’Anas per le principali arterie di collegamento del Molise, e naturalmente le forze dell’ordine.

La Protezione Civile sta lavorando di concerto con i sindaci sull’emergenza meteo che nelle prossime ore e almeno fino all’intera giornata di venerdì dovrebbe investire gran parte della regione, toccando sia la provincia di Campobasso che quella di Isernia.

Intanto stamattina nel capoluogo di regione si è tenuto l’incontro del Centro Coordinamento neve per fronteggiare il maltempo. Il sindaco Battista ha informato la popolazione che da questa sera, per via del generale peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili nevicate, entrerà in funzione la sala operativa del comune di Campobasso e sarà attivo il numero verde della Sea 800993380. Un numero che si potrà chiamare per eventuali emergenze. Intanto sempre Battista chiede agli automobilisti di utilizzare la massima prudenza, di non sottovalutare l’insidia del ghiaccio più che probabile visto che le temperature potrebbero scendere abbondantemente sotto lo zero e le forti raffiche di vento previste a partire da domani, e di non parcheggiare le vetture in posti di intralcio al passaggio di mezzi spargisale e di soccorso. A Campobasso per l’allerta meteo sono a disposizione 67 mezzi esterni e 10 veicoli della Sea.