Foto di gioventù

Ti prego stai ferma, non muoverti, tienimi questo sorriso per almeno cinque secondi perchè devo immortalarlo. In silenzio e di nascosto, stamperò questa foto sul mio cuore, la pubblicherò nell’anima, così potrò portarti con me in ogni angolo del mondo. Come il vento forte arrossa gli occhi, tu diventi rossa per l’imbarazzo, come l’autunno arrossa le foglie, tu diventi rossa per la commozione, come al tramonto le acque del lago arrossano, tu emani fraganze di umanità. Vivrò nello sfarzo sapendo che la gioia, di adesso, non abbandoni il tuo viso così prezioso ed incomparabile, allegherò la spensieratezza e il buonumore alla mia coscienza. Già mi immagino davanti ad un caminetto, mentre guardo e ascolto l’effetto acustico della risata, butterò questa foto nel fuoco della passione e attenderò il finale sollevato e confortato, perchè nella mia vita ho sempre avuto tra le mani la tua felicità.

A mia moglie Valentina

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)