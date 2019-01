Fondi terremoto, arriva l’archiviazione per l’indagine su Facciolla. Colpo di scena in Consiglio regionale

È arrivata l’archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Larino per Vittorino Facciolla, oggi consigliere regionale di minoranza, assessore nonché vicepresidente della Giunta con il Governo Frattura. La vicenda è quella dei fondi pubblici post-terremoto ottenuti per ristrutturare alcuni locali attigui alla sua abitazione a San Martino in Pensilis. Nulla di illecito nè penalmente rilevante nel contributo e tantomeno nella decisione della Giunta di san Martino di procedere a una sanatoria in favore di sei cittadini, fra i quali Facciolla: questo quanto stabilito nelle pagine dell’archiviazione, che mettono il punto a una vicenda balzata nelle cronache nazionali con alcuni servizi de Le Iene, nota trasmissione di Italia.

La storia riguarda un contributo da 155mila euro, complessivamente, ottenuto per ristrutturare alcuni locali lesionati acquistati da Facciolla anni dopo il terremoto del 2002 in Molise. L’avviso di garanzia era arrivato il 30 marzo 2017, quando le Le Fiamme Gialle si erano presentate nel comune di San Martino prelevando atti, documenti, delibere in relazione proprio alla storia dei fondi sisma.

Con Vittorio Facciolla risultavano indagati anche il sindaco Massimo Caravatta e la giunta comunale, che avrebbe avallato la sanatoria per scavalcare limite dell’ordinanza sul beneficio del contributo ai nuovi proprietari delle abitazioni. Ma la Procura della Repubblica ha deciso che non è stato commesso alcun abuso nè alcun falso, decidendo di archiviare tutto.

La notizia è stata data oggi in consiglio regionale dallo stesso Vittorio Facciolla, presente in aula per rispondere alla la mozione presentata da 4 consiglieri del MoVimento 5 Stelle che hanno chiesto la restituzione delle somme. Dopo l’interevno di facciolla soltanto il capogruppo Andrea Greco è rimasto della sua opinione, ed è stato l’unico che ha votato la mozione. Perfino gli altri firmatari, De Chirico e Priminiani, si sono astenuti al momento del voto, isolando di fatto l’ex candidato alla carica di Governatore pentastellato.

seguono aggiornamenti