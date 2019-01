Fogli di via per 9 persone sospette sul territorio molisano

Proseguono le attività straordinarie di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo. Operazioni durante le quali sono state identificate 435 persone e controllati oltre 200 veicoli. Ben 44 i controlli domiciliari eseguiti nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive.

Specifici controlli sono stati inoltre effettuati da personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura in vari locali pubblici di Campobasso, tra cui sale giochi, al fine di monitorarne e disincentivarne la frequentazione da parte di giovanissimi. Inoltre sono stati emessi 9 fogli di via.

Il Questore Caggegi li ha emessi, su proposta dell’Arma Carabinieri nei confronti di altrettante persone provenienti da fuori regione e ritenute potenzialmente pericolose, rintracciate in alcuni Comuni della Provincia (Campobasso, San Martino in Pensilis, Jelsi, Sepino, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio) che non hanno saputo fornire valide motivazioni circa la loro presenza sul territorio.