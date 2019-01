Finisce contro un palo della luce e lo abbatte. Strada ghiacciata o la velocità?

Ha perso il controllo del proprio veicolo ed è uscito fuori strada. Così ha centrato in pieno un palo della luce e lo ha abbattuto come un birillo. E’ avvenuto a Vazzieri. Teatro dell’incidente il viale alberato di via Leopardi, poco dopo la scuola Don Milani e l’ex parco giochi. Presumibilmente l’automobilista andava di fretta o forse la causa potrebbe essere il ghiaccio che la scorsa notte si è formato sulle strade a causa delle rigide temperature.

Chi si è schiantato contro il lampione viaggiava in direzione via Pascoli.

Per fortuna lo scontro non ha avuto gravi conseguenze per chi era a bordo dell’auto. Fortemente danneggiato invece l’impianto della pubblica amministrazione, recintato con il nastro bianco e rosso dalle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi del caso.

Questa mattina – 20 gennaio – la sorpresa per i residenti della zona e per chi ha percorso la via questa mattina, come il signor Giovanni che ha inviato alla nostra redazione la foto che abbiamo pubblicato.