Incendio in un garage, i vigili del fuoco salvano la casa

Poteva essere una tragedia e una famiglia avrebbe potuto perdere un bene prezioso come la casa. E invece grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato evitato il peggio a Sesto Campano. Questa mattina – 12 gennaio – per cause al vaglio degli investigatori un incendio ha distrutto un garage dove era conservata la legna in una abitazione che si trova nella parte del paese.

Hanno vissuto attimi di tensione i proprietari dello stabile e per i vicini di casa che hanno temuto per le loro case. Per fortuna le fiamme sono rimaste circoscritte e non si sono propagate al resto della palazzina perchè prontamente spente dai pompieri.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia ha permesso di limitare i danni ai soli locali al piano terra.