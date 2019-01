Festa del tennis molisano, tutti gli atleti premiati

Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, la Festa del tennis molisano ha sancito la fine della stagione agonistica e celebrato i suoi protagonisti distintisi durante tutto l’arco dell’anno solare e meritevoli per impegno e successi conseguiti.

Nella sala Coni di via Carducci a Campobasso, il Delegato regionale Fit Vincenzo D’Angelo ha fatto gli onori di casa, accompagnato dal Presidente Coni Guido Cavaliere, dal Presidente Fit Abruzzo-Molise Luciano Ginestra, dal Sindaco e Presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista, dall’assessore allo Sport della Regione Molise Vincenzo Niro e dal Delegato Insegnanti Educazione Fisica del Miur Giuseppe D’Elia. In platea il sindaco di Bojano Marco Di Biase, la Presidente Provinciale Isernia del Coni Elisabetta Lancellotta e tanti ragazzi e dirigenti di associazioni tennis della regione.

Le telecamere di Supertennis, canale della Fit, con Paolo Sinibaldi a scandire i tempi della cerimonia, hanno ripreso la consegna di tutti i riconoscimenti, introdotti da un breve discorso per ognuno degli autorevoli ospiti che, in linea di massima, hanno trattato delle problematiche che i piccoli centri incontrano quotidianamente nel fare attività e di speranze future, come nel caso dell’assessore Niro che a nome dell’ente Regione ha assicurato (come sempre del resto) la propria vicinanza non solo economica a tutto il movimento.

Impiantistica, corsi di formazione per docenti e prospettive future gli argomenti trattati prima di entrare nella fase della vera e propria premiazione degli atleti.

Premi individuali

Under 10 F – Angelica Abiuso (AT CB)

Under 11 M – Emanuele Papa (TC Bojano Due)

Under 11 F – Lara Colavecchia (AT CB)

Under 12 M – Fernando Borrelli (CT Colletorto)

Under 12 F – Floriana Balsamo (AT CB)

Under 13 M – Sevan Bottari (AT Termoli)

Under 13 F – Ludovica Ciampitti (AT CB)

Under 14 M – Giorgio Rizzi (AT CB)

Under 14 F – Martina De Lucrezia (AT CB)

Under 16 M – Gabriele Pietrangelo (AT CB)

4 CAT. M – Paolo Ciarlariello (AT CB)

4 CAT. F – Lara Colavecchia (AT CB)

3 CAT. M – Giovanni Mite (AT CB)

3 CAT. F – Martina De Lucrezia (AT CB)

Squadre

Under 10 misto – AT Campobasso (Angelica Abiuso-Gianmarco Santucci)

Under 12 M – TC Bojano Due (Emanuele Papa-Luigi Di Biase-Pietro Caccavelli)

Under 12 F – AT Campobasso (Lara Colavecchia-Floriana Balsamo)

Under 14 M – AT Campobasso (Andrea Rizzi-S. Di Pardo)

Under 14 F – AT Campobasso (Martina De Lucrezia-Ludovica Ciampitti)

Under 16 M – AT Campobasso (G.Pietrangelo-A.Morrone-I.Mite-A.Lucarelli-P.Paolone-M.Folchi-F.Scavo)

Beach Tennis 4 cat. – Urban Sport (Iacobucci-De Rosa)

Tennis in carrozzina – Urban Sport (A.De Marco-P.Mitri-P.Paolucci-P.Evangelista)

Campionati studenteschi 2018

Ragazze – Floriana Balsamo (I.C. Colozza)

Ragazzi – Davide Marcucci (I.C. Colozza)

Cadette – Simone Di Pardo (I.C. Colozza)

Cadetti – Ludovica Ciampitti (I.C. Colozza)

Allieve – Martina De Lucrezia (I.I.S. Pertini)

Allievi – Vittorio Berzo (Liceo Scientifico A.Romita)

Junior F – Michela De Santis (Liceo M.Pagano)

Junior M – Davide Colagiovanni (Liceo M.Pagano)

Allievi squadre – Mite-Paolone-Pietrangelo (Liceo M.Pagano)

Premi speciali