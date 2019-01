Fermato per un controllo, è senza patente: e spunta anche un coltello

Nelle ore serali di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone denunciavano un 30enne del luogo, già gravato da numerosi precedenti e sottoposto a misura di prevenzione.

Nel corso di servizio di controllo del territorio, quotidianamente svolto dai Carabinieri della Compagnia alto molisana, gli uomini in divisa sottoponevano a controllo il giovane mentre era alla guida del proprio veicolo e, a seguito degli accertamenti, risultava sprovvisto di patente di guida perché già revocata. Pertanto i militari decidevano di approfondire le verifiche ma il giovane opponeva resistenza fisica al controllo, venendo prontamente bloccato e trovato in possesso di un coltello di circa 20 cm. E’ scattata così la denuncia per il giovane che ora dovrà rispondere dei reati di resistenza e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, nonché violazione al Codice della Strada.