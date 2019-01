Fabio, l’ex commesso con la passione per foto e video tra i cinque migliori fotografi d’Italia

Jessica e Patrick, Evita e Maico, Giulia e Lorenzo e Federica e Ghany sono coppie di sposi, protagoniste – ovviamente – del loro video di nozze girato nel giorno più importante della loro vita da un fotografo. Lo stesso che li ha scelti anche come protagonisti dei video per partecipare al concorso Weva, i premi professionali annuali dedicati ai fotografi che si sono svolti a Praga. Fabio Manso, 36enne termolese fino a qualche tempo fa commesso in una attività nella città adriatica, ha cambiato vita qualche mese fa quando ha trasformato la sua passione nel suo lavoro.

Prima ha seguito i fotografi professionisti, per imparare le tecniche del mestiere, poi ha scelto di camminare da solo e di mettersi in gioco sin da subito, partendo proprio dai concorsi. Quelli in cui attraverso pochi minuti ricchi di immagini e momenti indimenticabili per i protagonisti, si giudicano tanti aspetti tecnici e non solo.

Per Fabio quel sito era la sua fonte di ispirazione, il luogo in cui andare a sbirciare per prendere spunto e mettersi poi all’opera davvero su ogni tipo di set. Così ha scelto due video e per gioco li ha inviati alla commissione che proprio ieri, domenica 20 gennaio, ha inviato una mail per comunicargli che si è piazzato al quarto posto nella categoria Miglior Produttore del Suono e quinto posto per il Miglior debutto dell’anno 2018. “Soddisfatto – è stato il suo commento – visto che si è ritrovato tra i primi cinque videomaker italiani – ed entusiasta“. Ed è solo l’inizio, c’è tutto il tempo per scalare la classifica.