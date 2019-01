Eleonora, è lei la prima nata del 2019 in Molise

Si chiama Eleonora Francesca Mazzella la prima nata del 2019 in Molise: la bimba è venuta al mondo alle 8 e 45 di oggi, 1 gennaio, all’ospedale Cardarelli di Campobasso: lunga 46 centimetri ha pesato 2 chili e 570 grammi per la gioia di mamma Antonella Gianfrancesco e papà Giuseppe Mazzarella, entrambi del capoluogo.

Si chiama Fabio Di Domenico invece l’ultimo nato del 2018. Primo figlio di mamma Cinzia Baranello e papà Giandomenico Di Domenico ha pesato 3 chili 340 grammi per 52 centimetri di lunghezza.

Nessun nuovo nato per ora al San Timoteo di Termoli dove c’è una donna marocchina in travaglio che sta per partorire un bel maschietto. L’ultimo nato in basso Molise risale al 30 dicembre dove nel 2018 ci sono stati 352 parti.