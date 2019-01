Due tartarughe marine spiaggiate scoperte sul lungomare nord

Due esemplari di caretta-caretta sono stati ritrovato questo pomeriggio, domenica 13 gennaio, sul litorale nord di Termoli. Le tartarughe erano spiaggiate nel tratto compreso tra gli stabilimenti balneari Alcione e Pirata. Naturalmente morte, in decomposizione. Una scena che replica le tantissime simili scoperte negli ultimi mei e anni, quando il fenomeno ha registrato una decisa impennata.

Da una prima occhiata sembra che si tratti di una testuggine più giovane ed una più adulta. Quest’ultima, in particolare, mostra un carapace più rovinato, in alcune parti addirittura carente. Si tratta dell’ennesimo ritrovamento di tartarughe sulle coste molisane, un fenomeno che, nell’ultimo decennio, sembra aver conosciuto un picco senza precedenti. La specie caretta-caretta, tra le più comuni nei nostri mari, è anche quella a soffrire di più a causa dell’inquinamento e non sono rari i casi di ritrovamenti di esemplari senza vita sulle nostra spiagge.