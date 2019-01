Due pregiudicati denunciati perchè in possesso di coltelli proibiti trovati in auto

In due differenti controlli dei carabinieri sono stati sorpresi in auto con un coltello, proibito dalla legge in quanto considerato una potenziale arma. I militari della Compagnia di Larino, nel corso dei servizi preventivi pianificati dal Comando Provinciale di Campobasso e finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione di reati contro il patrimonio, negli ultimi giorni hanno denunciato a piede libero due persone per detenzione di coltelli di genere proibito.

A Larino il Nucleo Operativo e Radiomobile ha denunciato un 25enne del luogo, con pregiudizi penali. A Rotello i carabinieri della stazione hanno denunciato un 60enne residente in zona, anch’esso con pregiudizi penali.

In considerazione dei precedenti dei due uomini non è da escludere, dicono i carabinieri, che le armi bianche potessero essere detenute illegalmente con l’obiettivo di commettere reati più gravi.