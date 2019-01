Due cuccioli abbandonati in aperta campagna cercano un padrone

Sono stati trovati questa mattina – 12 gennaio – in aperta campagna a San Giovanni in Galdo (Campobasso). Due cuccioli bianchi come la neve in cui sono stati trovati.

La segnalazione è arrivata all’Associazione per la protezione degli animali che ha lanciato un appello: “Cerchiamo uno stallo con urgenza per evitargli l’ingresso in canile privato dove quasi sicuramente rimarranno a vita. Forniamo tutto noi”.

Chi volesse adottarli può rivolgersi a Edvige, numero di telefono 3398777426.