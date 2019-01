Droga, alcool e telefonino: sono loro i principali nemici di chi si mette al volante. I dati della Polizia Stradale di Chieti e dei suoi reparti distaccati di Lanciano e Vasto dimostrano proprio questo: aumenta il numero di infrazioni al Codice della Strada e aumentano anche i morti. L’anno appena trascorso è stato molto intenso e pieno di attività per la Polizia Stradale impegnata a contrastare e reprimere le violazioni degli automobilisti.

Dai dati relativi al 2018 emerge innanzitutto un aumento del numero delle vittime della strada (9 incidenti mortali nel 2018 contro i 4 registrati nel 2017) a fronte di una diminuzione generale di incidenti stradali rilevati dalla Polizia Stradale (353 incidenti nel 2018 contro 403 nel 2017). Ricordiamo che si tratta di dati parziali riferiti alla provincia presa in considerazione, a due passi però dal Molise.

Complessivamente è aumentato vertiginosamente il numero delle violazioni al codice della strada, passando da 7992 infrazioni nel 2017 a oltre 10mila nel 2018, con ben 326 patenti di guida ritirate e oltre 13 mila i punti della patente decurtati.

Alcool e droga da una parte e velocità e distrazione dall’altra rappresentano senza dubbio le principali cause di morti e feriti sulle nostre strade.

Il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze psicotrope è stata una delle maggiori sfide. La Polstrada di Chieti ha rafforzato a riguardo i controlli, specie nei fine settimana, anche con l’ausilio del personale sanitario della Questura di Chieti per l’accertamento dell’alterazione da sostanze stupefacenti. I risultati hanno fatto emergere un dato alquanto preoccupante: troppi ubriachi si mettono alla guida, con tutti i rischi che ne conseguono. Furono 56 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nel 2017. Nel 2018, grazie anche all’aumento dei controlli, il numero di patenti ritirate per alcol e droga è salito a 200, e di questi ben 120 sono state ritirate a persona con tassi alcolemici ben oltre 1.0 g/l e conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Un altro nemico della sicurezza sulle strade si chiama ‘distrazione’ e, in molti casi, l’imputato numero uno è l’utilizzo del telefono cellulare al volante.

“Purtroppo gran parte degli automobilisti non ha ancora cognizione del rischio che comporta la distrazione alla guida e considera irrinunciabile l’utilizzo del cellulare nel momento in cui vi dovrebbe essere una maggior concentrazione per la sicurezza propria ed altrui”. Anche per questa ‘battaglia’ sono aumentati i controlli della Polstrada e sono state ben 250 le infrazioni contestate per l’utilizzo del telefonino nel 2018.

Anche i dati delle sanzioni relative all’eccesso di velocità destano notevoli preoccupazioni. Nel 2018, anche qui con un notevole aumento rispetto al 2017, il numero delle multe per eccessiva velocità è stato di 1066, e la velocità più alta rilevata è stata di oltre 150 chilometri orari su un raccordo in cui il limite è di 90.

Nel 2018 sono stati attivati anche controlli sugli autobus destinati al trasporto di scolaresche per viaggi di istruzione, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Recenti casi molisani hanno evidenziato l’inadeguatezza e l’irregolarità dei mezzi su cui viaggiano gli studenti. La Polstrada di Chieti nell’anno trascorso ha sottoposto a controllo 280 autobus, e al termine delle verifiche 50 di questi non hanno ‘passato l’esame’, alcuni con gravissime irregolarità attinenti l’efficienza e la sicurezza del mezzo, o il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo degli autisti. In totale ben 92 sono state le infrazioni accertate.

Intensa è stata anche l’attività di Polizia Giudiziaria volta alla repressione dei fenomeni criminosi. Solo nel 2018 sono state più di cento le persona denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. La Sottosezione Di Vasto Sud è stata attiva soprattutto nel contrasto del fenomeno dei furti d’auto in provincia, molti dei quali commessi nel Sud Italia. 41 le persone denunciate nel 2018, e 8 gli arresti. Ben 29 i veicoli rubati recuperati dalle pattuglie autostradali di Vasto sud e restituiti ai legittimi proprietari.