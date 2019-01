Dopo la neve piazza Municipio irriconoscibile: danni riparati ma autori ancora ignoti

I danni commessi da autori ancora ignoti e scoperti in piazza Vittorio Emanuele sono stati riparati. La piazza che si trova di fronte al Municipio di Campobasso era apparsa molto rovinata dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo tra il 5 e 6 gennaio: panchine ‘spezzate’, pezzi di marciapiede divelti, sanpietrini saltati e aiuole rovinate dal passaggio, questa l’ipotesi più credibile, dei mezzi spartineve e spargisale precettati per la bufera.

In pochi giorni a palazzo San Giorgio sono corsi ai ripari rimettendo in sesto la piazza o almeno gran parte di essa: se le panchine sono state rattoppate e anche la pietra attorno agli alberi risistemata, non si può dire lo stesso per le piccole grate in ferro battuto attorno alle aiuole.

Ad ogni modo era una gesto doveroso anche se resta un po’ di amarezza per l’assenza di responsabili.