C’è un molisano ‘dimenticato’ che ha partecipato alle Olimpiadi e ha combattuto coi grandi della boxe. Non un molisano per discendenza, ma uno dei tanti emigrati in tenera età e diventati poi rappresentanti di altre nazioni. È il caso di Donato Paduano, classe 1948, in gara nel pugilato ai Giochi di Città del Messico 1968, a nemmeno 20 anni, per il Canada. Ma nella sua carriera c’è tanto altro, compeso un match contro l’americano Emile Griffith, protagonista della leggendaria trilogia fra il 1967 e il 1968 con Nino Benvenuti per il titolo mondiale dei pesi Medi.

A togliere la sua storia dalla polvere degli archivi dimenticati è l’associazione ‘Ambasciatori della Fame’ di Geremia Mancini che di tanto in tanto svela le storie di successo di molisani emigrati nei decenni scorsi.

La storia di Donato Paduano è simile a tante altre all’inizio, poi unica nel suo genere per i meriti sportivi. “Donato Paduano è nato a Ripabottoni il 28 novembre del 1948 da Gennaro e Giovannina Casacalenda, entrambi contadini – riferisce Geremia Mancini nel racconto dettagliato -. Il padre decise, nel 1960, di emigrare per il Canada. Gennaro trovò lavoro come “Jackhammer Operator” (era un operaio di perforazione con martello pneumatico) nel Quebec a Montreal. Nello stesso anno lo raggiunsero Donato e un altro figlio. Già l’anno dopo, Donato, si iscrisse ad una palestra di pugilato e fu l’incontro con Roger Larivée, grande conoscitore di pugilato, a cambiargli la vita”.

Ma che pugile era Donato Paduano? “Dotato di una raffinata ‘scherma’ e di un innato talento, Donato sbaragliò il campo tra i dilettanti canadesi. Nel 1966 partecipò ai “Giochi del Commonwealth” a Kingston, in Giamaica. Nel 1967 vinse la medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani di Winnipeg. Nel 1968 il ‘New York Daily News’ gli assegnò il prestigioso ‘Gloves Championship’”.

Il 1968 è l’anno dei Giochi passati alla storia per la protesta antirazzista dei velocisti neri Tommie Smith e John Carlos, rispettivamente primo e terzo sui 200 metri piani. Paduano partecipò per la nazionale del Canada, nella categoria dei pesi Welter a Città del Messico, dove il suo cammino si fermò agli ottavi di finale.

Forte di 83 combattimenti vinti fra i dilettanti, il boxeur di Ripabottoni passò professionista e la sua carriera sembrava avviata al successo. “Dopo una serie di sei successi, il 9 dicembre del 1969, conquistò, battendo Joey Durelle, il titolo di campione canadese. Nel 1970 incontrò Marcel Cerdan Jr. (figlio del leggendario Marcel Cerdan campione del mondo dei pesi medi). Nel giovane Marcel Cerdan Jr. i francesi riponevano grandi speranze viste le sue 48 vittorie consecutive. Ma proprio conto il pugile molisano, Cerdan conobbe, l’11 maggio del 1970 al “Madison Square Garden” di New York, la prima amara sconfitta”.

Secondo la ricostruzione di Geremia Mancini “dopo questa vittoria sembrò schiudersi per Paduano la strada del campionato del mondo. Ma le successive due sconfitte consecutive (con lo scozzese Ken Buchanan e con il connazionale Clyde Gray) lo misero fuori gioco. Intanto si era guadagnato, lui alto 167 cm per 71 kg, il soprannome di “”L’Ange du Ring” e aveva sposto Linda. La mancata opportunità di combattere per il titolo mondiale lo ridimensionò e, forse, gli fece perdere la sua proverbiale determinazione. Continuò a combattere, soprattutto in Quebec, ottenendo sempre ottimi risultati. Appese i guantoni nel 1975. Poi però lo richiamarono sul ring per altri quattro combattimenti. Nel 1980 concluse definitivamente la sua carriera. In totale, tra i professionisti, ha ottenuto 55 vittorie, dieci sconfitte e due pareggi. Ha combattuto una sola volta in Italia, 14 marzo 1975, a Milano contro Roberto Benacquista”.

Ma il suo match più famoso è un altro, per merito di un avversario di grande blasone. Si tratta di Emil Griffith, protagonista di tre storici incontri per il titolo mondiale dei pesi Medi contro Nino Benvenuti, con l’italiano vincitore nel primo e nel terzo caso.

Il match Griffith-Paduano andò in scena a Montreal nel 1974 e oggi l’associazione ‘Ambasciatori della Fame’ può mostrare a tutti la locandina di quell’incontro che è un pezzo di storia dello sport molisano.