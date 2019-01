“Documenti, prego!”, ma lui reagisce e scappa. Denunciato straniero

Non voleva fornire ai poliziotti i suoi documenti. Anzi, alla loro richiesta, ne ha spintonato uno cercando di darsi alla fuga. Ma una volta acciuffato è stato perquisito e successivamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Protagonista della vicenda un ragazzo originario del Gambia beccato alla stazione di Campobasso qualche giorno fa dalla Polfer.

L’operazione è frutto dei controlli quotidiani sui treni e da parte del compartimento di polizia ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise. L’extracomunitario aveva con sé poco più di 1 grammo di hashish e canapa indiana.