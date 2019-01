Dj Bubu ha una nuova auto. E tutto grazie alla solidarietà, all’aiuto e al contributo dei suoi amici. Con i 15mila euro raccolti durante la festa organizzata nel periodo natalizio, è stato possibile regalare a Fabrizio Di Bernardo, 44enne termolese in arte Dj Bubu, una macchina attrezzata con pedana mobile. Ieri mattina, sabato 19 gennaio, Fabrizio e alcuni amici hanno raggiunto la concessionaria di auto per ritirare il suo mezzo nuovo di zecca: grigio, alto, grande e adatto ad ospitare la carrozzina di dj Bubu affetto da sclerosi.

Grazie alla sua passione per la musica, diventata un lavoro, dj Bubu è conosciuto su tutto il territorio del Basso Molise. Lo stesso, che dopo aver saputo che il mezzo di trasporto di Fabrizio era stato rubato, si è attivato per trovare una soluzione e fare in modo che potesse avere quell’auto attrezzata con cui sua madre lo accompagna dovunque, anche alle serate dove si mette alla consolle per animare le feste e far ballare tutti.

Il furgone Doblò attrezzato per disabili, che dieci anni fa gli era stato donato con la solidarietà degli amici, era sparito in zona Bingo a Termoli a metà ottobre ma non è mai stato ritrovato, nonostante gli appelli lanciati sui social e la condanna per il gesto. Così il 26 dicembre scorso, a Villa Paraiso tanti amici si sono ritrovati per una serata evento di beneficenza dedicata all’amico con la passione per la musica. Con quella festa e con la raccolta fondi arrivata anche su Facebook oltre che con quella realizzata dal Bobby’s Live Bar di San Giacomo degli Schiavoni, sono stati raccolti 15mila euro investiti poi per l’acquisto dell’auto, che dopo meno di un mese è pronta ed è stata consegnata a Fabrizio, che ha immortalato con qualche scatto il dono ricevuto.