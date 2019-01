Distruggono bacheca per le affissioni: vandali incastrati dalle telecamere

Sono stati incastrati grazie alle immagini della videosorveglianza tre ragazzi di Riccia responsabili del danneggiamento di una bacheca per le affissioni pubbliche.

A individuarli i carabinieri fortorini che si erano messi sulle loro tracce dallo scorso 26 dicembre quando, per cause non ancora del tutto chiare, il gruppetto di amici ha buttato giù la colonnina comunale di piazza Umberto I destinata ad informare la comunità riccese su eventi, manifestazioni, servizi pubblici eccetera.

Le gesta dei ventenni sono state riprese dalle telecamere: ora i ragazzi dovranno rispondere del reato di danneggiamento aggravato in concorso.