Rogo di Capodanno: dipendente Sea premiato per aver aiutato i vigili del fuoco

Ha dato una mano ai vigili del fuoco intervenuti, la notte di Capodanno, per spegnere un incendio in un appartamento di piazza Caduti del tiro a segno. E per questo suo gesto di altruismo oggi, 21 gennaio, il Consiglio di amministrazione della Sea ha consegnato un attestato di benemerenza al dipendente della municipalizzata Michele Palladino.

La consegna è avvenuto, nella sede della società a Piazza Molise da parte del presidente del CdA, Stefano Sabatini e del direttore generale Mauro Vitolo.

“Avevamo già ringraziato, sia attraverso gli organi di stampa sia personalmente, il nostro dipendente Michele Palladino – ha affermato il presidente Stefano Sabatini – La Sea è vicina ai cittadini, sempre. Come ha dimostrato il nostro collaboratore, la diligenza dei nostri dipendenti porta gli stessi a essere vicini alla collettività sia per i servizi cui sono chiamati, smaltimento rifiuti e piano neve, ma anche in situazioni di emergenza. Per i turni di lavoro, i dipendenti della Sea, assicurando una costante presenza nelle ore notturne, garantiscono anche la sicurezza dei quartieri, in quanto sono continuamente di passaggio nelle ore in cui la città è deserta”.

“L’attestato è stato consegnato a Michele Palladino – ha sottolineato e concluso Sabatini – ma, idealmente, è un riconoscimento che mi permetto di estendere a tutti i collaboratori dell’azienda municipalizzata, sempre pronti e rigorosi nello svolgere le proprie mansioni”.