Differenziata, scattano i controlli. Presto verifiche in case e condomini

Partono le verifiche per stoppare incivili e indisciplinati della differenziata a Termoli. Nella giornata di ieri lunedì 7 gennaio Rieco Sud, in collaborazione con il Nucleo ecologico della Polizia Municipale, ha dato il via ai sopralluoghi nelle utenze non domestiche.

Le verifiche sono iniziate partendo da centri commerciali, ospedale e altre attività di grandi dimensioni “per sanare eventuali criticità sullo smaltimento dei rifiuti al fine di indirizzare al corretto conferimento dei rifiuti e ripristinare il decoro urbano” comunica la stessa azienda che da un mese gestisce la raccolta rifiuti in città.

I termolesi che finora non hanno rispettato le regole vengono messi in guardia. I sopralluoghi continueranno nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale e interesseranno anche le utenze condominiali dove – assicura la Rieco Sud – “verranno individuate soluzioni di smaltimento dei rifiuti ad hoc laddove si presentino evidenti criticità (ubicazione sul suolo pubblico dei contenitori dei rifiuti, abbandono indiscriminato dei rifiuti)”.