Smuovere le coscienze e sottolineare l’importanza del pronto intervento in caso di necessità: è questo il volano su cui si è basata la donazione di due nuovi defibrillatori ad altrettante scuole medie di Termoli. La consegna porta la firma di Cir Food, l’azienda di ristorazione che si occupa della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche, che questa mattina, venerdì 18 gennaio, ha provveduto al passaggio di consegne nella sala consiliare del comune di Termoli.

Ad usufruire di questo nuovo macchinario, indispensabile salvavita, non saranno le scuole medie Maria Brigida ed il plesso scolastico di Difesa Grande a cui sono stati donati i defibrillatori, ma tutto il quartiere. La dirigente scolastica Rosanna Scrascia ha infatti sottolineato la volontà di posizionare il macchinario in un punto strategico in modo da renderlo fruibile all’intera comunità.

Presenti al momento della consegna Bruno Loiacono responsabile operativo area centro sud per Cir Food, il sindaco Angelo Sbrocca, il vice sindaco Maria Chimisso e le dirigenti scolastiche Matilde Tartaglia e Rosanna Scrascia. Ad assistere alla cerimonia anche alcuni studenti della scuola Media Brigida.

Il sindaco Sbrocca ha spiegato quanto possa essere importante avere dei dispositivi come i defibrillatori che possono salvare la vita, in più punti della città. Dopo quello installato in Piazza Monumento donato dai Lions, adesso arriva quello nelle zone del Carmelo e di Difesa Grande, due aree ad alta concentrazione di popolazione che, grazie a Cir Food, si sentiranno più protette.

La dirigente Tartaglia ha ringraziato la Cir Food e l’amministrazione per la collaborazione costante tra scuola e Comune spiegando che da tempo si sentiva la necessità di dotare la scuola di un defibrillatore ma che purtroppo fino ad oggi non c’era stata disponibilità economica per acquistarlo.