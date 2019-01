Non più il 5 gennaio. I dializzati non autosufficienti potranno usufruire del trasporto in ospedale grazie alle ambulanze della Croce rossa di Isernia qualche giorno in più: fino all’8 gennaio.

Non è stata l’unica decisione presa questa mattina – 3 gennaio – al termine del tavolo tecnico convocato nella sede pentra dell’Asrem. Per risolvere la problematica in maniera più organica, di concerto con l’Azienda sanitaria, la consigliera regionale Filomena Calenda presenterà un’apposita legge all’assise di palazzo D’Aimmo.

Ormai la vicenda è nota e se n’è parlato tanto in questi giorni: l’Asrem, in base al contenuto di una delibera di giunta regionale (205/1981), già attuata in provincia di Campobasso, avrebbe garantito ai pazienti il solo rimborso di un quinto del carburante. Una misura che, però, non assicura un livello minimo di assistenza a coloro – circa dieci utenti – che non sono deambulanti e che per di più vivono in condizioni di indigenza economica.

Dopo la soluzione tampone, individuata questa settimana grazie al Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, l’Asrem indetto una riunione per risolvere definitivamente la problematica. Al tavolo la consigliera della Lega Calenda, che da sempre si è interessata alla questione, oltre che i dirigenti Asrem Bruno Natale, Lucio De Bernardo e il direttore amministraivo Antonio Forciniti.

“Il tavolo di lavoro è stato molto proficuo”, ha riferito Calenda. “Per il breve periodo abbiamo ottenuto una proroga gratuita del servizio di trasporto fino al prossimo martedì, 8 gennaio, da parte della Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, nella persona del presidente Fabio Rea. Un servizio che interesserà esclusivamente i dializzati non autosufficienti, impossibilitati a raggiungere autonomamente gli ospedali della provincia. Ma dalla riunione è emersa anche la volontà unanime di proporre una legge regionale più equa riguardante il trasporto dei dializzati, erogando un’assistenza socio-sanitaria più efficace a chi ne ha realmente bisogno. Appare, infatti, obsoleta la delibera di giunta regionale 205/1981 che norma la disciplina. Pertanto, di concerto con i vertici dell’Asrem, sono già al lavoro per presentare, a stretto giro di boa, la proposta di legge che interesserà i dializzati di tutto il territorio regionale, compresi Campobasso e Termoli”.

Infine un ringraziamento ai vertici dell’Asrem “per essersi interessati così repentinamente a tale problema. In particolare ringrazio il dottor Forciniti che, nonostante la neve e le due ore di viaggio, è riuscito ad raggiungere Isernia da Campobasso”.