Dal Molise a Sanremo, la campobassana Katia Lanese a capo del Pino Daniele Theatre

Probabilmente sarà la molisana più nota della 69esima edizione del Festival di Sanremo: Katia Lanese (in foto con Zucchero) sarà la responsabile del Pino Daniele Theatre, spazio che ospiterà eventi, workshop e meeting su tematiche sociali.

Una conferma per l’organizzatrice di eventi di Campobasso che ha già accumulato una serie di rilevanti esperienze nel campo artistico nazionale. Su tutte, nella sua lunga gavetta, la collaborazione con il compianto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi. E proprio quando Frizzi morì improvvisamente, stroncato a 60 anni da una emorragia celebrale, Katia Lanese raccontò in una intervista a Primonumero quei 10 anni di sodalizio artistico e di amicizia.

Ma Katia è stata anche assistente alla regia teatrale, assistente di produzione e direttore di palco in alcuni festival nazionali, tra cui Musicultura, Premio Pigro, Premio Bianca D’Aponte.

Ora tornerà a Sanremo, il festival della canzone italiana per eccellenza. In una intervista rilasciata al sito web ‘Casa sanremo’ e che ha già riscosso apprezzamenti sui social, Katia ha già dichiarato che “come responsabile del Pino Daniele Theatre avrò nuovamente l’opportunità di unire la mia esperienza, che mi vede da anni in questo ambiente, alla passione per la musica e lo spettacolo”.

Dal prossimo 5 febbraio riflettori accesi sullo spettacolo diventato un pezzo di storia del Paese.