Maestri del Lavoro, eletto il nuovo direttivo. Riconfermata Console Pina Petta

Sono state rinnovate le cariche dei Maestri del Lavoro. Il 29 dicembre scorso, infatti, nella sede del Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro – sita in via S. Antonio Abate a Campobasso – si è riunito il Consiglio Direttivo Regionale dei Maestri del Lavoro per eleggere, tra le altre cose, le cariche direttive ed il nuovo Console del Molise.

Il Presidente della Commissione elettorale, il maestro Antonio Di Rienzo, ha comunicato i nominativi dei nuovi eletti. Per la carica di Revisori dei conti sono state elette Maria Rosaria Porfirio e Giovanna Caruso, come supplenti invece Vittorio Moffa e Mario Pasqualone.

Per quanto riguarda invece il nuovo direttivo Regionale esso risulta così composto: Pina Petta, Lucia Daniele, Luigi Pasqualone, Antonio Albiniano, Antonio De Blasio, Mario Scipioni, Antonio Praitano.

Il direttivo regionale ha eletto Console Pina Petta (per la presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise si tratta di una riconferma), Tesoriere Luigi Pasqualone, Segretario Antonio Albiniano, Vice Console Antonio De Blasio. Fanno parte del direttivo inoltre i maestri del lavoro Mario Scipioni e Antonio Praitano.

Il Console ha riconfermato Luigi Calabrese come responsabile addetto stampa per il consolato Regionale del Molise.