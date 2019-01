Consigli alla molisana per difendersi dall’ondata di gelo

Se il freddo e la neve in arrivo spaventa molti e mette in moto la “macchina del catastrofismo”, per altri diventano motivo di ironia. In fondo siamo a gennaio, solitamente in inverno nevica, e c’è chi rilancia su whatsapp anunci del genere, in una catena divertente che diventa virale.

“ATTENZIONE: nei giorni di giovedì e venerdì probabili nevicate anche abbondanti lungo la costa adriatica,con diminuzione delle temperature.

Munirsi di salsicce,costatine,pancetta supportato da un buon vino rosso rigorosamente Montepulciano.

Al prossimo aggiornamento”.