Congresso del Pd, anche la vice sindaca di Campobasso si schiera con Zingaretti

Continua a conquistare consensi la mozione Zingaretti. In Molise parecchi esponenti del Partito democratico si sono schierati con il governatore del Lazio: dall’ex senatore Roberto Ruta all’ex onorevole Laura Venittelli, da Stefano Buono (candidato alla segreteria regionale) al primo cittadino di Campobasso Antonio Battista. Assieme a quest’ultimo, ha espresso il suo endorsement per Zingaretti anche la vice sindaca Bibiana Chierchia.

L’assessora all’Urbanistica ha spiegato in una nota le ragioni della sua scelta: “Siamo in tanti, tantissimi a chiedere in questi mesi al governo gialloverde “apriamo i porti”, siamo in moltissimi, nel Partito Democratico a lavorare per “aprire le porte”. Tra gli obiettivi perseguiti della mozione Zingaretti, ripartita dallo spazio più aperto possibile di “piazza Grande”, c’è quello di riconnettere il PD con i volti, le attese, l’immaginario, i diritti delle donne e degli uomini dell’Italia oggi in piena emergenza democratica.

Anche io, dall’interno di un partito in ricostruzione, intendo dare il mio contributo per quello che Nicola Zingaretti definisce “un compito difficile : la scelta è rispondere a un dovere, senza rinunciare a un diritto. Il dovere di salvare, il diritto di cambiare. Noi siamo chiamati a un tempo a salvare e a cambiare. L’Europa, l’Italia, il Pd”.

Aderire alla mozione Zingaretti, lavorare dentro e insieme alle tante anime del Partito, aprirsi ad ogni angolo e piazza della società civile molisana e italiana significa, per me, continuare a perseguire quell’unità invocata coralmente i n Piazza del Popolo il 30 settembre scorso.

Toccherà anche alla celebrazione di nostro congresso regionale del Partito Democratico del prossimo marzo riuscire a convogliare ogni istanza democratica e progressista in un unico, riconoscibile flusso di donne uomini idee e valori.

Toccherà, soprattutto, ricostruire in Molise un’unità fondata di valori, condivisione, azione politica continua ed efficace di contrasto all’inefficace politica regionale di centro destra.

Toccherà al prossimo segretario regionale e alla sua squadra incarnare la rinnovata identità, l’urgente azione politica, la testardamente perseguita unità”.