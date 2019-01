Colpo di scena: la partita Francavilla-Campobasso è da ripetere

Un fulmine a ciel sereno: la partita tra Francavilla e Campobasso dello scorso 13 gennaio, vinta dai rossoblù per 2-1, dovrà essere giocata nuovamente. Il match era sub iudice dopo il ricorso presentato dal club adriatico che aveva contestato l’errore commesso dall’arbitro nell’espulsione di un giocatore per un fallo commesso sull’attaccante rossoblù Cogliati. Il destinatario del cartellino rosso doveva essere Di Renzo, non Nazzari. Una svista che, a loro dire, avrebbe influenzato il risultato della gara disputata al ‘Valle Anzuca’ e ammessa successivamente dallo stesso arbitro.

Motivazioni che sono state accolte dal giudice sportivo, come reso noto in un comunicato stampa ufficiale diramato questa mattina – 23 gennaio – dalla società giallorossa: “A seguito del nostro ricorso, il giudice sportivo ha disposto, con il comunicato ufficiale numero 80 del 23 gennaio, la ripetizione della gara Francavilla-Campobasso”.

Fondamentale l’ammissione dell’errore da parte dell’arbitro, Mario Perri di Roma 1. “La sentenza – confermano gli abruzzesi – è arrivata grazie alla buona fede del direttore di gara Mario Perri di Roma 1, che in sede di processo ha ammesso l’errore tecnico, ossia lo scambio di persona al momento dell’espulsione di Denny Nazari. Nello specifico, il provvedimento disciplinare sarebbe dovuto essere disposto ai danni di Alessandro Di Renzo. A seguito della sentenza del giudice sportivo, la squalifica è stata comminata ad Alessandro Di Renzo che salterà la gara Real Giulianova-Francavilla Calcio, in programma domenica 27 gennaio 2019. Nell’occasione l’A.S.D. Francavilla Calcio 1927, ringrazia il direttore di gara Mario Perri, per l’onestà e l’umiltà con la quale ha riconosciuto l’errore, un gesto non facile e di esempio per tutti”.

Un colpo di scena che ha fatto infuriare i tifosi rossoblù: la piazza non ha ovviamente preso bene la notizia. Anche perchè probabilmente nella storia del calcio dilettantistico non si è mai verificato un fatto del genere. La ripetizione del match tra Francavilla e Campobasso, insomma, segna forse un precedente.

Nei prossimi giorni si conoscerà il giorno nel quale si disputerà il match al Valle Anzuca. Intanto, per rendere ancora più nero questo mercoledì, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate i tecnici rossoblù Massimo Bagatti e Antonio Minadeo, espulsi domenica scorsa a Forlì.