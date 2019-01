Campobasso

Collassa dopo uno spinello, fra le ipotesi l’ombra della “marijuana sintetica”

Investigatori al lavoro per capire cosa è accaduto venerdì scorso nel bagno di una scuola professionale di Campobasso dove una studentessa di 15 anni ha rischiato la vita dopo aver fumato presumibilmente marijuana. Al vaglio la possibilità che si trattasse invece di un miscuglio di erbe essiccate e prodotte in laboratorio capace di provocare effetti deleteri per la salute. Nota anche come K2 o “Spice” , la nuova droga sintetica, è acquistata dai giovanissimi sopratutto attraverso il web