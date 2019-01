Classi dell’Itis ‘Majorana’ visitano azienda leader mondiale nei settori informatico e tecnologico

Alcune classi del Liceo Scienze Applicate e dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di Termoli hanno visitato, a Santeramo in Colle (Bari), la “Code Architects”, azienda leader a livello internazionale nel settore informatico e tecnologico.

“Il motto dell’azienda visitata, “Tomorrow’s software, today!” (Il software di domani, oggi!), anticipa la qualità – affermano dalla scuola termolese – e la strabiliante innovazione dei progetti realizzati ed in corso di realizzazione della stessa. Code Architects è un’azienda all’avanguardia, specializzata nei settori della consulenza informatica, sviluppo e migrazione di software, BlockChain, DevOps, Servizi Cloud. Sostanzialmente studia e sviluppa applicazioni di tipo enterprise, ossia soluzioni complete ed efficaci in diversi settori e per decine clienti di fama nazionale e mondiale”.

Gli alunni sono stati accolti da Giuseppe Di Mauro, proprietario e socio fondatore insieme a Francesco Balena. “Con passione ha raccontato ai ragazzi come è nata e come si è sviluppata l’azienda – prosegue il resconto del ‘Majorana’. La storia di due eccellenti ed appassionati programmatori che ‘vedevano oltre’ e che hanno saputo concretizzare la loro professionalità ed i loro sogni tecnologici nella creazione della Code Architects. All’accoglienza ha fatto seguito la visita guidata alla struttura con relativa esposizione dell’organizzazione. Le classi sono state divise in tre gruppi, ogni gruppo aveva una guida che ha illustrato alcuni dei progetti che l’azienda sta sviluppando. Particolare interesse ha destato quello dell’ideazione e realizzazione di una macchina progettata per la Bosch costruita per sollevare e trasportare carichi pesanti. La macchina era in grado di muoversi in più direzioni grazie al supporto di una ruota particolare e riuscendo ad evitare ostacoli statici o dinamici.

L’azienda è suddivisa in team, ognuno con specifiche competenze che sono state illustrate attraverso diapositive animate. Code Architects ha rapporti stretti di collaborazione con varie società fra le quali spicca la Microsoft. Una dimostrazione tecnica di tale collaborazione è la realizzazione di un particolare ed efficace algoritmo per la creazione di ambienti cloud con la moderna tecnologia Microsoft Azure.

Altro punto di forza di Code Architects è lo sviluppo di software di alta qualità, usando piattaforme all’avanguardia come Angular e TypeScript. I loro team di sviluppo, guidati dagli sviluppatori con maggiore esperienza, applicano la metodologia Agile durante tutte le fasi dello sviluppo. Essa promuove la pianificazione adattiva, lo sviluppo evolutivo e un approccio iterativo per gli intervalli temporali stabiliti. Questa metodologia incoraggia, inoltre, un adattamento rapido e flessibile a tutti gli eventuali cambiamenti in corsa nel progetto.

Attualmente l’azienda ha una sede di 3000 metri quadri a Santeramo ed un ufficio a Londra. Nella sede visitata lavorano circa 50 giovani ingegneri, informatici, matematici e progettisti, essa è l’unica azienda italiana integrata nel programma Visual Studio Industry Partner”. A fine visita l’azienda ha offerto uno ‘spuntino’ ricreativo ai ragazzi nei locali dove i giovani dipendenti trovano svago e relax con tavolo da ping pong, biliardino.

La Code Architects ha confermato la disponibilità ad ospitare gli studenti del Majorana per stage estivi ed attività di alternanza scuola lavoro. Promotori ed accompagnatori dell’esperienza didattica sono stati i docenti del Majorana Mucciaccio, Rulli e Lombardi.