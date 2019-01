Sono cinque cagnolini di appena un mese. Rischiano di morire di freddo e di non riuscire a sopravvivere a questa ondata di gelo artico, malgrado alcuni volontari di buon cuore li hanno sistemati in una cuccia di emergenza e li stanno assistendo anche con borse di acqua calda.

Sono molti piccoli, la mamma è stata abbandonata quando è andata in calore, quindi ha partorito questi cuccioli che ora cercano disperatamente casa e un padrone che possa prendersene cura. Un appello al buon cuore dei lettori è rivolto dai volontari di San Martino in Pensilis che li hanno trovati ma non possono tenerli tutti e cinque e per questo si rivolgono alla popolazione.

La situazione è drammatica, e chi conosce il mondo degli animali sa con quale frequenza vengono abbandonati soprattutto i cani, con tutte le conseguenze del caso e il rischio di finire in canile. Perciò Sos per questi cuccioli. Chi è interessato può contattare Maria al numero 3280747461