Chi usufruisce della borsa di studio può riscuoterla fino al 30 gennaio

Fino al prossimo 30 gennaio 2019 le famiglie degli studenti beneficiari della borsa di studio potranno incassare il contributo economico pari a 216,38 euro presso qualsiasi ufficio Postale del territorio nazionale, senza necessità di utilizzare o esibire la carta dello studente “Io studio”, ma semplicemente comunicando all’operatore dello sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal Miur attraverso un “Bonifico domiciliato” ed esibendo i codici fiscali e i documenti di identità in corso di validità.

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che il minore – munito di documento di identità in corso di validità e codice fiscale – venga sempre accompagnato presso l’Ufficio Postale da entrambi i genitori, anch’essi muniti di documento di identità e codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal Miur attraverso un “Bonifico domiciliato”.

È inoltre, necessario che i genitori sottoscrivano la ricevuta di pagamento in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale congiunta.

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale munito di documento d’identità valido e del proprio codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal Miur attraverso un “Bonifico domiciliato”. In nessun caso sono ammesse deleghe a favore di altri soggetti per la riscossione del contributo economico di cui all’oggetto.

La borsa di studio potrà essere riscossa presso gli Uffici Postali fino al giorno 30 gennaio 2019. Nel caso in cui entro tale data vi siano beneficiari che non abbiano potuto ritirare la borsa di studio, sarà predisposta una seconda finestra di emissione.