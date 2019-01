Chaminade, solo un pari: con Real Dem finisce 5-5. Ora la sosta

L’ultima gara del mese di gennaio termina con un pareggio al Pala Selva Piana: Chaminade – Real Dem 5-5.

Nello starting five mister Di Cuia schiera Iacovino e gli stranieri del gruppo. In tribuna l’ultimo acquisto rossoblu Sanches, da forfait dopo il riscaldamento capitan Oriente, in distinta per la prima volta D’Addario e Colavita. In avvio di gara sono i due portieri a mettersi in evidenza Di Toro, classe 2003 del Real Dem, interviene su Gonzales, poi Iacovino su Bordignon. Dopo quattro minuti di gioco la Chaminade è già a quota quattro falli, contemporaneamente arriva il vantaggio dei locali: Nauzet per Cancio che firma il cartellino. Si riscalda in attacco la Chaminade: Cancio – Caddeo -Nauzet – Caddeo, il baby portiere abruzzese evita il raddoppio. Goal mangiato rete subita, Bordignon supera Ruscica, l’ex Acqua & Sapone vede in area tutto solo Rosato che pareggia. Le traverse salvano i portieri, prima Fanà poi Caddeo vedono infrangersi i loro tiri sul legno. Pressing di Ruscica su Bordignon la sfera arriva a Nauzet che deve solo appoggiare in rete il 2-1.

A quattro minuti dall’intervallo ripartenza rossoblu, Gonzales si fa tutto il campo palla a piede serve al centro del’ area Cancio, questa volta il numero 13 della Chami non è preciso. A venti secondi dall’intervallo c’è ancora il tempo per due reti: angolo Real Dem rete di Schurtz, angolo Chaminade rete di Gonzales. Sul risultato di 3-2 si va al lungo riposo.

Il secondo tempo si apre con ritmi alti, dopo cinque minuti di gioco Caddeo per Nardacchione, il laterale non trova il giusto impatto con la sfera. L’azione si ripete qualche minuto dopo Cancio per Meneguzzi, ancora un’nulla di fatto. Al tredicesimo gran goal di Bordignon che libera un tiro imparabile per Iacovino; parziale sul 3-3. Il Real Dem passa in vantaggio rilancio di Di Toro testa di Agolli si gonfia la rete della Chaminade, errore in uscita del portiere molisano. Chaminade alla ricerca del pareggio che arriva con Nardacchione che defilato fa partire un gran tiro. La gara si mette in salita per i locali Nauzet nel giro di due minuti riceve due cartellini gialli. Il Real Dem con Cafarelli sfrutta la superiorità numerica, 5-4 per gli abruzzesi. Ci pensa Caddeo a trovare il pareggio in ripartenza. Cancio libera bene il tiro Di Toro manda in corner, spinge la Chaminade. Non mollano gli ospiti, sotto porta Cafarelli si mangia letteralmente un goal. Due minuti e mezzo alla fine del match Chaminade a quota 5 fallì commessi. A venti secondi dalla sirena Iavocino evita il Ko togliendo il goal dai piedi di Bordignon. Di Cuia vuole giocarsi la carta del portiere di movimento, ma ci riesce solo negli ultimi secondi di gara. Termina 5-5 il match.

Il campionato si fermerà per due settimane, per dare spazio alla Final Four di Divisione, in programma a Pesaro il prossimo fine settimana. Nel primo weekend di febbraio sosta per le Nazionali