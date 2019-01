Chaminade Campobasso sfortunata cede all’Eboli e chiude con soli quattro reti di scarto

La Chaminade Campobaso ha ceduto 6-2 all’Eboli C5. “Risultato bugiardo per quanto visto in campo, ma se non si concretizzano le azioni offensive si viene puniti”, questo il commento a caldo di mister Andrea Pietrunti nel post gara del Pala Sturzo. Entrambe le squadre nel doppio confronto non sono riuscite a far valere il fattore casa, se nel match di andata i molisani hanno vinto ad Eboli, il team campano si è riscattato in Molise.

La formazione Under 19 dei rossoblu dopo il recupero di mercoledì a Napoli, dove è arrivata una sconfitta, è tornata in campo dopo quattro giorni per la seconda gara del girone di ritorno. A fare la differenza è stata la concretezza sotto porta, la prima frazione di gioco si è chiusa con l’Eboli sopra per 4-1.

Troppe le azioni offensive create e non concretizzate dai padroni di casa che avrebbero permesso di andare al lungo riposo almeno sul pareggio. La ripresa si è giocata sulla falsa riga del primo tempo, con gli ospiti che hanno incrementato il vantaggio e amministrato il match chiudendo sul risultato finale di 6-2. Eboli che a Campobasso ha centrato il nono risultato utile consecutivo.

Per i rossoblu testa già al prossimo impegno in casa dello Junior Domitia. Dopo Napoli ed Eboli, tra le big del girone, uno scontro diretto per la Chaminade Campobasso. Entrambe le formazioni hanno aggiunto 14 punti in graduatoria e sono in bilico tra il paradiso dei play-off e l’inferno dei play-out.

Chaminade CB: Di Camillo, Bandelli, Salvatore, Di Mascio, Fieramosca, Lucariello, Bozza, Zurlo, Evangelista, D’Imperio, De Nisco, D’Attellis. Allenatore: Pietrunti

Eboli C5: Glielmi, Capriolo, Vona, Marotta, Mastrangelo Fortunato, Luciano, Lettieri, Floreine, Gambardella, Taglianetti. Allenatore: Perrottelli

Marcatori: doppietta Fortunato e Luciano, Marotta, Gambaredella (EC5) doppietta Di Mascio (CCB)